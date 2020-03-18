المتحدث الحكومي: ميركل والوزراء يتقيدون بتدابير الوقاية من فيروس كورونا في الاجتماع

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والوزراء عقدوا اجتماعا لمجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، مع مراعاة متطلبات السلامة الخاصة بوباء كورونا العالمي.

وقال سيبرت في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اجتماع مجلس الوزراء في مكتب المستشار الاتحادي: الحكومة الألمانية تبقي أيضا على مسافة أمان، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تعمل معا بشكل وثيق".

Kabinettsitzung im Bundeskanzleramt: Auch die Bundesregierung hält Abstand (und arbeitet trotzdem ganz eng zusammen). #Covid19de #Coronavirus pic.twitter.com/MCgNc2SsBa — Steffen Seibert (@RegSprecher) March 18, 2020

وفي وقت سابق، حث خبراء من معهد روبرت كوخ في ألمانيا، المواطنين على مراقبة الإجراءات الأمنية: غسل أيديهم بانتظام بالصابون، ورفض مصافحة الأيدي في الاجتماعات، والحفاظ على مسافة تصل إلى متر ونصف بين الناس.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب منظمة الصحة العالمية، نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.