شركة "بي أم دبليو" تغلق مصانعها لفترة شهر على خلفية تفشي فيروس كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "بي أم دبليو" الألمانية، أوايفير تسبسي، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مصانع الشركة في أوروبا وجنوب إفريقيا لمدة شهر، بسبب فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. نقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، عن تسبسي قوله "بدءا من اليوم، سنغلق مصانعنا الأوروبية للسيارات ومصنع روسلين في جنوب إفريقيا".

يشار في هذا الصدد، إلى أن هذه المصانع تمثل نحو نصف إنتاج الشركة.

وتتوقع الشركة أن يكون لفيروس كورونا المستجد تأثيرا سلبيا على عملياتها المالية في عام 2020.

وقال المدير المالي للشركة، نيكولا بيتر، إن الأرباح، قبل دفع الضرائب، هذا العام ستكون "أقل بكثير" من رقم 2019 البالغ 7.1 مليار يورو، موضحا أنه "سيكون للتدابير المتعلقة بالفيروس التاجي تأثير كبير على أعمالنا".

هذا وأصدرت مجموعة "بي أم دبليو" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تقريرا سنويا أشارت فيه إلى أن انتشار الفيروس التاجي وعواقبه، من المتوقع أن يكون لها تأثيرا سلبيا على حجم الإمدادات في جميع الأسواق الرئيسية في عام 2020.