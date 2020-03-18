الشرطة الإسرائيلية تستعد لفرض طوق شامل في البلاد

تستعد الشرطة الإسرائيلية لفرض طوق شامل على أنحاء البلاد كافة، وذلك بناء على توجيهات من وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوزير أوعز إلى جميع أذرع قوى الأمن الداخلي بالاستعداد لفرض طوق شامل على كل أنحاء البلاد. وقال إنه لا يستبعد اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا.

وأوضح الوزير أنه سيسمح خلال الطوق للمستخدمين الحيويين بالخروج من منازلهم ولسائر السكان فقط من أجل التزود بالمؤن ولتلقي العلاج الطبي. وأكد أن قرار فرض الطوق صعب جدا ولكنه ضروري.

وقالت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا قفز 40 في المئة إلى 427 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتوقعت زيادة أكبر مع تنفيذ عمليات فحص جماعي.

وحث رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين على البقاء في بيوتهم وأقر مراقبة تحركاتهم إلكترونيا لتقليل احتمالات العدوى، وقال إنه سيتم إجراء 3000 فحص على الأقل يوميا.

وقال موشي بار سيمون-توف، المدير العام بوزارة الصحة لإذاعة الجيش: "سنصل إلى مرحلة تصاب فيها مئات عديدة وربما أكثر يوميا".

وذكرت الوزارة أن خمسة من المرضى في حالة حرجة. وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى صباح أمس الثلاثاء 304 حالات.