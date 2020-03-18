اليونسكو: قرابة 850 مليون طالب حول العالم لا يذهبون إلى المدارس بسبب كورونا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم، أن قرابة 850 مليون طالب وتلميذ حول العالم لا يذهبون للمدارس بسبب فيروس كورونا.

باريس – سبوتنيك. ونشرت المنظمة الأممية، عبر موقعها الإلكتروني: "إن 102 دولة نفذت عمليات إغلاق على الصعيد الوطني للمدارس، مما أثر على أكثر من 849.4 مليون طفل وشاب".

وأضافت:" أن هناك 11 دولة قامت بغلق بعض المدارس المحلية، لافتة إلى أنه إذا تحول هذا الإغلاق الجزئي إلى كلي، سيواجه ملايين الدارسين اضطرابا في التعليم".

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها بعضا خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمي، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا، وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.