تشيلسي يجعل فندقه متاحا للعاملين في مكافحة فيروس "كورونا"

أعلن تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه سيجعل فندق ميلينيوم في استاد ستامفورد بريدج في لندن متاحا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لتوفير الراحة للعاملين في ظل جهود مكافحة انتشار وباء فيروس "كورونا".

وقال تشيلسي إن مالكه الملياردير رومان أبراموفيتش سيتحمل تكاليف الإقامة، وأن النادي سيجعل كل الغرف متاحة في حال الحاجة.

وأعلن تشيلسي في بيان: "يعمل الكثير من أفراد الطاقم الطبي لفترات طويلة وربما لا يكون بوسعهم السفر إلى منازلهم أو قد يكونوا في حاجة إلى تنقلات طويلة".

وأضاف: "ستساعد الإقامة المحلية على الحفاظ على الصحة والبقاء في حالة جيدة لمثل هؤلاء الأشخاص المهمين في هذا التوقيت المهم".

وأكد النادي أنه سيجعل الفندق متاحا لهيئة الخدمات لمدة شهرين ثم سيعيد تقييم الأمر بناء على الموقف الجديد في مايو/أيار.

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل/نيسان، بسبب وباء فيروس كورونا الذي تسبب في فوضى لأغلب الأحداث الرياضية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لملرض "كوفيد 19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 200 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، وقاربت الوفيات 8 آلاف حالة.