البيت الأبيض: تأجيل زيارة العاهل الإسباني وزوجته

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تأجيل زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيثيا إلى البيت الأبيض التي كانت مقررة في 21 أبريل/ نيسان المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف في بيان، أن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا يتطلعان لاستقبال الملك وزوجته في المستقبل القريب.

وجاء في البيان "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع إسبانيا وكل شركائنا الأوروبيين للحد من تأثير وباء فيروس كوفيد-19".

© Sputnik / حقائق وأكاذيب.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 200 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، وقاربت الوفيات 8 آلاف حالة.