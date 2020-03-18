اليورو يقفز فوق 87 روبلا للمرة الأولى منذ فبراير 2016 

موسكو - سبوتنيك. وارتفع سعر صرف الدولار ليوم "غد" في الساعة 15.43 بتوقيت موسكو بمقدار 4.42 روبل، إلى 79.86 روبل، أما اليورو فارتفع بمقدار 4.72 روبل، إلى 87.62 روبل، كما جاء في تداولات بورصة موسكو.

وكان الدولار قد قفز، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، لفترة وجيزة إلى 79.22 روبل، تلاه انخفاض، وارتفع اليورو إلى 86.05 روبل - وكلاهما أعلى مؤشر منذ شباط / فبراير 2016.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا".