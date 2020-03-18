إيران: فيروس كورونا تحد عالمي ينبغي لجميع الدول مكافحته دون عراقيل

قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن انتشار فيروس كورونا هو تحد عالمي ينبغي لجميع الدول أن تتمكن من مكافحته دون أي عراقيل، منتقدا تسبب بعض الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، من إفشال إجماع هذه الدول.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن موسوي تحدث عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية بشأن إزالة العراقيل التي تواجهها بلاده في مجال مكافحة فيروس كورونا.
وقال: "وزارة الخارجية أقدمت عن طريق جمهورية أذربيجان باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز، ودعت الدول الأعضاء في الحركة إلى رفض الحظر الأمريكي الأحادي على إيران".
وأضاف أن إيران دعت دول عدم الانحياز إلى مطالبة أمريكا بإلغاء الحظر غير القانوني على إيران لتمكينها من مكافحة انتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى أزمة عالمية.
كما أشار موسوي إلى الموقف اللامسؤول لبعض الدول الأعضاء كالسعودية والبحرين والمغرب التي أفشلت إجماع الحركة في مساندة المطلب الإيراني.
وقال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز إلى 1135 بعد رصد 147 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفا أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.
وذكر علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة للتلفزيون: "للأسف رصدنا 1192 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة... من فضلكم اتبعوا التعليمات وابقوا في المنازل".
كما أوضح، بحسب وكالة "إرنا"، أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 آلاف و710 أشخاص حتى الآن، ولكن للأسف توفي 147 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 1135 شخصا".
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