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14:15 GMT18 مارس/ آذار 2020
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    كويكب يصدم بالأرض

    "ناسا": كويكب يقترب من الأرض

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    أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اقتراب كويكب من كوكب الأرض.

    وقالت الوكالة في بيان لها إن الكويكب "2020 FD" يقترب من كوكب الأرض، الأربعاء، وأنه لا يوجد خطر من اصطدامه بها، بحسب وكالة "رويترز".

    كويكب يقترب من الأرض
    © CC0 / Pixabay
    قطره 4 كم... اقتراب كويكب خطير من الأرض

    وتابعت الوكالة الأمريكية: "الاقتراب بين الأرض والكويكب سيكون على مسافة 0.7 وحدة فلكية أو 104.718.509 كيلومتر، وهي مسافة آمنة".

    وأشارت "ناسا" إلى أنه "حتى لو كان هذا الكويكب في مسار اصطدام مع الأرض، فلن تحدث أي أخطار على سلامة البشر، لأنه سينفجر أعلى الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع نحو 43 كيلومترا، وهذه مسافة كافية لعدم حدوث أي أخطار".

    وبداية الشهر الجاري أعلنت وكالة "ناسا" عن اقتراب كويكب خطير من الأرض يصل قطره إلى 4 كيلومترات، حيث سيحدث ذلك في أواخر شهر أبريل/نيسان المقبل.

    وأكدت الوكالة وقتها أن هذا الكوكيب الأول من نوعه في الخطورة، حيث أبلغت ( الوكالة) في منتصف شهر فبراير/شباط، عن اقتراب الكويكب رقم "163373"، الذي يبلغ قطره من 440 إلى 990 مترا، حيث اقترب من الأرض على مسافة ما يعادل 15 مرة من المسافة بين الأرض والقمر.

     

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