إيلون ماسك لموظفيه: لستم مضطرين للمجيء إلى العمل بسبب كورونا

وجه الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لشركتي "تسلا" و"إكس سبيس" إيلون ماسك، رسالة لموظفيه، تحدث فيها عن انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

© REUTERS / ANTARA FOTO الصحة العالمية تحذر من إمكانية انتقال كورونا عبر الهواء "بيزنس إنسيدر" الأمريكي، فإن رسالة بريد إلكتروني مسربة لإيلون ماسك، تشير إلى أنه دعا موظفي مؤسسته إلى عدم المجيء إلى العمل إذا شعروا بالقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال ماسك في رسالته: "لستم مضطرين للمجيء إلى العمل إذا شعرتم بأقل قدر من المرض أو أنتابكم أي شعور بالقلق بسبب فيروس كورونا المستجد".

وقال موقع "بيزنس إنسيدر" إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة إيجابية بمرض "كوفيد - 19" داخل شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير الأمريكي.

ووجه ماسك تحذيرا لموظفي مؤسسته بألا يذهبوا إلى أي تجمعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

ونشر الموقع نص رسالة إيلون ماسك البريدية: "أود أن أكون في غاية الوضوح. إذا شعرت بأقل قدر من التعب أو حتى عدم الراحة بسبب فيروس كورونا.. من فضلك لا تشعر بأنك ملزم بالمجئ إلى العمل".

وأضاف: "سأكون أنا بمقر العمل، لكن هذا الأمر يخصني فقط، وأنه بإمكان أي شخص أن يبقى في منزله إذا أراد ذلك لأي سبب".

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 204 آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.