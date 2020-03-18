منظمة العمل الدولية: 25 مليون شخص قد يقفدون وظائفهم بسبب كورونا

قالت منظمة العمل الدولية إن نحو 25 مليون شخص قد يقفدون وظائفهم على مستوى العالم نتيجة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

يواصل فيروس كورونا تمدده حاصدا المزيد من الضحايا، في وقت يستمر انحساره في الصين حيث ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول، وسجلت الصين إصابات جديدة معظمها قادمة من الخارج، مقابل حالة واحدة في بؤرة الفيروس ووهان.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 200 ألف شخص، حاصدا 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب فيروس سارس 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.

وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من الأثار السلبية على الاقتصاد العالمي.

وانخفض خام برنت إلى أقل من 27 دولارًا للبرميل ، وهو السعر الذي هبط إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، لتعميق التوقعات بتراجع الطلب العالمي على المواد الخام بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وفقًا لبيانات التداول.

وأظهرت بيانات التداول الواردة من البورصات الأوروبية، أمس الثلاثاء، ارتفاعا بمؤشراتها بنسبة 4-3 %، وذلك بعد انخفاضها خلال جلسة التداول السابقة، يوم الاثنين الماضي، بنسبة 6-4%.

وفي بعض الأحيان كان الانخفاض بحجم 10%، وكان السبب في هذا الانخفاض يعود إلى المخاوف الناتجة عن سرعة تفشي الفيروس التاجي في العالم.