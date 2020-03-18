الجيش الفرنسي يستعد للتدخل الطبي لاحتواء فيروس كورونا… بالفيديو

ونوهت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن تدخل الجيش الفرنسي يأتي لنقل الحالات الإسعافية إلى مستشفيات أخرى أقل اكتظاظا، بعد أن اكتظت المستشفيات المدنية بالمصابين بفيروس كورونا.

وعمد الجيش إلى تخصيص طائرات تابعة له للقيام بهذه المهمة، ما يعد إجراء استثنائيا ويحدث للمرة الأولى في فرنسا.

وأوضحت الوكالة أن مساعدة الجيش الفرنسي تأتي بالتزامن مع الإعلان عن إقامة مستشفى ميداني في مولوز، والذي ستتم إدارته بالكامل من قبل طواقم طبية عسكرية.

وبدأت دوريات الشرطة الفرنسية في التدخل أيضا، حيث شرعت في فحص المسافرين عبر الطرق لبحث مدى أهمية خروجهم من المنازل، ومدى خروجهم للضرورة القصوى.

وبدأت السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، تنفيذ قرار الحجر الشامل في أنحاء البلاد كافة، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي فرض الحجر الشامل بعدما قال الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد لخمسة عشر يوما.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 175 حالة وفاة و7730 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.