مدير منظمة الصحة العالمية: يجب التكاتف لوقف انتشار كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية تظهر دعما مستمرا للجهود العالمية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتب أدهانوم على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وما وصل إليه الوضع الحالي على المستوى العالمي".

Spoke with @SecPompeo yesterday about the global #COVID19 situation & we agreed on the importance of solidarity to stop the #coronavirus from spreading. I thanked him for President @realDonaldTrump, the administration & the people of 🇺🇸's continuous support to the global response — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 18, 2020

وتابع: "اتفقنا على أهمية التكاتف العالمي لإيقاف انتشار الفيروس الوبائي"، مشيرا إلى أنه وجه رسالة شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على دعمهم المستمر للجهود العالمية في مكافحته".

ووصل عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6496 حالة بينهم 114 حالة وفاة، وتعافى 17 شخصا منهم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 204 آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.