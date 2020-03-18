أمريكا تستهدف شركات صينية في جولة جديدة من العقوبات على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة استهدفت عددا من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا، في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران فيما يتعلق بالبتروكيماويات.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، من بين الكيانات المستهدفة ثلاث شركات صينية هي "داليان غولدن صن" للاستيراد والتصدير و"تيانياي إنترناشيونال" و"أوشنج شيب مانجمنت".

وقال البيان إن العقوبات تستهدف أيضا شركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة في إيران.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن الولايات المتحدة تتعمد منع إيران من محاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وطالبت الخارجية الروسية واشنطن برفع العقوبات عن إيران على الفور، لأن الوقت ليس مناسبا لتسوية الحسابات الجيوسياسية.

وطالبت الصين أيضا الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران فورا، وذلك لمساعدة طهران في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا 853 حالة، بينما بلغت الإصابات 14991 حالة، وذلك في أسوأ تفش للفيروس خارج الصين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ أذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، جائحة، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة، ووصلت إلى 155 دولة حول العالم.