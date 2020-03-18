الجيش الفرنسي يبدأ نقل مصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات العسكرية

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، اليوم الأربعاء، مباشرة القوات المسلحة بأوّل عمليّة نقل مصابين بفيروس كورونا المستجد، من مستشفى ميلوز شرق البلاد إلى مستشفيين عسكريين في الجنوب.

باريس– سبوتنيك. وقالت وزيرة الجيوش، فلورانس بارلي، في تغريدة على حسابها على تويتر "تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية وتلبيةً للحاجة الملحّة، أقلعت طائرة عسكرية من نوع فينيكس، من مطار إيستر متجهةً الى مدينة ميلوز بهدف إخلاء ستّة مرضى مصابين بفيروس كورونا إلى مستشفيي لافيران وسانت آن العسكريين".

Aussi, face à la saturation de certains hôpitaux, les armées se mobiliseront pour transporter des patients vers les établissements de santé pouvant les accueillir. L’armée de l’Air mettra à disposition des avions de transport équipés de structures médicalisées adaptées. — Florence Parly (@florence_parly) March 16, 2020

هذا وقد أعلن الرئيس ماكرون يوم الاثنين الماضي عن تعبئة الجيش الفرنسي لكي يساهم في الجهود الطبية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات والطواقم الطبية العاملة.

ويتعرض عدد من المستشفيات الفرنسية خاصة شرق البلاد لضغط شديد بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا ونقص المعدات الطبية اللازمة.

ومن المتوقع أن يبدأ الجيش الفرنسي بناء مستشفى عسكري ميداني في منطقة شرق البلاد بهدف تأمين نحو 30 سريرا إضافيا.

وأعلن المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية، جيروم سالومون، في مؤتمر صحافي مساء أمس الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بلغ 175 حالة، فيما بلغت الإصابات 7730 حالة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.