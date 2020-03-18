إسبانيا تحقق في وفاة 17 شخصا بكورونا داخل دار للمسنين

أعلن مكتب المدعي العام في مدريد، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة 17 حالة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، في دار رعاية للمسنين، بعد تلقيه شكوى من جمعية حقوق المرضى.

وأكدت سلطات الصحة في مدريد أن 15 من نزلاء منشأة "مونتي هيرموسو" توفوا بسبب العدوى منذ يوم الجمعة، في حين تم نقل ستة آخرين إلى المستشفى حيث توفي اثنان آخران على الأقل، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

تعد العاصمة مدريد هي مركز الوباء في إسبانيا، وتتركز بها معظم الوفيات. وذكرت صحيفة "البايس" أن المسنين المصابين لم يتمكنوا من مغادرة الدار حتى يوم الثلاثاء، وتوفي الكثيرون منهم داخلها دون رعاية صحية ملائمة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 13716 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 558 وفاة.

وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس/ آذار حالة الطوارئ والإغلاق العام، البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية أولًا مطلع هذا العام.

عالميًا، اقتربت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 200 ألف إصابة، وقاربت الوفيات 8 آلاف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين 82 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.