إسرائيل تقرر إغلاق المعابر البرية مع مصر والأردن للحد من تفشي "كورونا"

قررت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تلغرام: "وزير الداخلية أوعز اليوم بإغلاق المعابر البرية مع مصر والأردن، وذلك ضمن خطوات مواجهة فيروس كورونا".

وأوضح أنه: "تقرر إغلاق معبر طابا مع مصر وممر رابين في وادي عرابة".

وفي سياق متصل، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير آخر لها، صباح اليوم الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية تدرس إجراء فحص فيروس كورونا لكل أعضاء الكنيست الـ 120، في أعقاب إخضاع الوزيرين وعضوي الكنيست للحجر الصحي.

وفي السياق نفسه، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسة طارئة لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الأرقام الحديثة لوزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.