البنتاغون يبحث استخدام الطائرات الحربية في مكافحة كورونا

تبحث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استخدام الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو، في نقل المعدات والمهمات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) أصابت أكثر من 208 آلاف شخص، في نحو 170 دولة حول العالم.