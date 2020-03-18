أردوغان: ندخل مرحلة جديدة قد تشهد تغيرات جذرية على مستوى العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الأمراض ذات العواقب الوخيمة المتفشية في العالم هي السبب أيضا في التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان: "ندخل مرحلة جديدة من المحتمل أن تشهد تغيرات جذرية على المستوى العالمي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ".

وقال أردوغان إن "الغرب ترك الخدمات العامة الأساسية للقطاع الخاص لكنه في الأساس كان يتجاهل مواطنيه ويتخلى عنهم".

وعقد اليوم الاجتماع التنسيقي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، والذي جرى برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

واستغرق الاجتماع 3 ساعات و50 دقيقة، حيث تم في ختامه اتخاذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا في القاعة التي سيعقد فيها أردوغان المؤتمر الصحفي.

#مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان بشأن فيروس كورونا https://t.co/2t3iNrsJjf — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2020

كما تم فحص الحاضرين في القاعة بواسطة الكاميرات الحرارية، ولوحظ اتخاذ تدابير وقائية عديدة من قبل الحاضرين والصحفيين، مثل ارتداء الكمامات، وترك مسافات بين الأشخاص، واستخدام المعقمات باستمرار.