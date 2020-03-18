المركزي الأوروبي: تفشي "كورونا" قد يؤدي إلى تقليص الاقتصاد الأوروبي بنسبة 5%

أبلغت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أن تراجع أنشطة الأعمال بسبب انتشار فيروس كورونا، يمكن أن يؤدي إلى تقليص حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 في المئة.

موسكو - سبوتنيك.ونقلت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تزيتونغ" عن دبلوماسيين أوروبيين، قولهم اليوم الأربعاء: "إن لاغارد تتوقع انخفاضًا حادًا في نمو الاقتصاد الأوروبي بسبب انتشار فيروس "كورونا" وفقاً لتقديراتها، فإن تأثير تدابير مكافحة الفيروس قد يتراوح ما بين 2 إلى 10 في المئة من إجمالي النمو الاقتصادي.

ويذكر أن المركزي الأوروبي انطلق في حساباته من أن توقف النشاط التجاري خلال شهر واحد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في وتائر النمو الاقتصادي بنسبة 2.1 في المئة. وبالتالي، سينخفض ​​الحجم الكلي للاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.3 في المئة. وإذا تم فرض قيود لمدة ثلاثة أشهر، كما يقترح المركزي الأوروبي، فسوف ينخفض ​​النمو الاقتصادي بنسبة 5.8 في المئة، مما سيؤدي إلى انخفاض في حجم الاقتصاد بنسبة 5 في المئة.