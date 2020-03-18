تركيا تغلق الحدود البرية مع اليونان وبلغاريا

أغلقت تركيا الحدود البرية مع اليونان وبلغاريا أمام المسافرين الداخلين إلى البلاد أو الخارجين منها في إجراء لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".

وقال مراسل قناة "تي.آر.تي خبر" التلفزيونية الحكومية، اليوم الأربعاء، إن "تركيا أغلقت الحدود البرية مع اليونان وبلغاريا أمام المسافرين الداخلين إلى البلاد أو الخارجين منها"، مؤكدا أن البوابات ما زالت مفتوحة أمام الخدمات اللوجستية، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأكدت تركيا أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وأوردت تقارير عن زيادة الإصابة المؤكدة للضعف، حيث بلغت 98 حالة بعد أن كثفت إجراءات مكافحة انتشار الفيروس.

واتخذت تركيا إجراءات عدة بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، ووضعت آلاف العائدين من الخارج والمعتمرين في الحجر الصحي، وحظرت الرحلات الجوية مع 20 دولة غالبيتها أوروبية.

كما علقت صلاة الجماعة في المساجد وأغلقت بعض أماكن الراحة والترفيه العامة إلى حين زوال خطر الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.