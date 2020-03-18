أردوغان يوصي الأتراك بالبقاء في منازلهم إلى حين زوال خطر كورونا

أوصى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك بالبقاء في منازلهم إلى حين زوال خطر فيروس كورونا.

أنطاكيا - سبوتنيك . ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواطنيه، اليوم الأربعاء، للبقاء في منازلهم لحين زوال خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال في خطاب بأنقرة، عقب اجتماع للحكومة لتناول التدابير الخاصة لمواجهة تفشي الفيروس، "يجب ألا يخرج أي مواطن من منزله إلا عند الضرورة لحين زوال الفيروس".

وتابع، "من الممكن أن نختصر فترة البقاء في المنزل إلى 3 أسابيع فقط في حال تم تطبيق التدابير المتخذة".

#مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان بشأن فيروس كورونا https://t.co/2t3iNrsJjf — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2020

وعقد اليوم الاجتماع التنسيقي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، والذي جرى برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

واستغرق الاجتماع 3 ساعات و50 دقيقة، حيث تم في ختامه اتخاذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا في القاعة التي سيعقد فيها أردوغان المؤتمر الصحفي.