وزير ألماني يؤكد أن اقتصاد بلاده يعود إلى وضعه الطبيعي عاجلا أم آجلا

أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد بلاده، وهو الأكبر في أوروبا، سيعود عاجلا أو آجلا إلى وضعه الطبيعي بعد أزمة فيروس "كورونا".

وقال ألتماير في مؤتمر صحفي في برلين: "نحن جميعا نتوقع أنه عاجلا أو آجلا سيعود النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي وسيستأنف الاقتصاد مساره الناجح"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وتعد ألمانيا خامس أكثر البلدان في العالم تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد الإصابات، وثالث أكثر الدول تضررا في أوروبا بعد إيطاليا وإسبانيا، لكنها تشهد معدل وفيات متواضع نسبيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.