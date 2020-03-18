المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد فيروس كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، عن بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد فيروس كورونا.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عقد في جنيف: "بدأت أول اختبارات اللقاح ضد مرض "كوفيد-19"، بعد 60 يوما فقط من إطلاق التسلسل الجيني للفيروس، وهذا إنجاز عظيم، ونوصي الباحثين في جميع أنحاء العالم القيام بتقييم العقاقير التجريبية بشكل منهجي".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.