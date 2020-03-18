إيطاليا تسجل 475 حالة وفاة في يوم واحد في عدد قياسي بالنسبة إلى دولة واحدة

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسجيل 475 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى عدد حصيلة رسمية لأي دولة منذ اكتشاف الحالة الأولى في الصين أواخر العام الماضي.

وبحسب ما ذكرته "فرانس برس"، بلغ إجمالي الوفيات في إيطاليا 2978 حالة، أكثر من نصف جميع الحالات المسجلة خارج الصين، في حين بلغ عدد الإصابات 35713.

وسجل الرقم القياسي السابق البالغ 368 حالة وفاة أيضا في إيطاليا يوم الأحد.

وأعلن رئيس الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريللي، أمس الثلاثاء، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا خلال يوم واحد، ارتفع 345 حتى 2503 شخصا، ولا تزال الزيادة اليومية في عدد الإصابات على مستوى 3.5 ألف حالة.

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، إلى أكثر من 204 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألف في إيطاليا و16 ألفا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.