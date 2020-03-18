إسبانيا تسجل 67 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت إسبانيا وصول عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 558، ارتفاعا من 491 حالة أعلنت أمس، الثلاثاء.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، اليوم الأربعاء، عن رئيس قسم الطوارئ بوزارة الصحة، فيرناندو سيمون، أنه تم "تسجيل 558 حالة وفاة، وأن عدد الحالات المصابة بلغ 13716، فيما يتواجد 774 من المصابين في العناية المركزة.

وأعلن رئيس الوزراء الأسباني، بيدرو سانشيز، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين للالتزام بتعليمات الحكومة لمواجهة المرض، وقال "نعول على عزيمة كل المواطنين وتحليهم بالمسؤولية في الظروف الحالية"، مضيفا "الوضع صعب جدا".

وسجلت إسبانيا نحو 11 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء ونحو 500 حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في الـ 11 من آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جائحة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 210 آلاف، في أكثر من 164 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من 8 ألاف.