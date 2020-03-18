موسوي يحسم الجدل حول حقيقة طرد متبادل لدبلوماسين إيرانيين وأفغان

حسم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، مساء اليوم الأربعاء، الجدل حول حقيقة طرد متبادل لدبلوماسين إيرانيين وأفغان.

وأكد موسوي لوكالة "فارس"، مساء اليوم، الأربعاء، أن تبادل الدبلوماسيين بين بلاده وأفغانستان وزيادة عددهم أو خفضه ليس بمعنى الطرد.

وأوضح عباس موسوي بشأن الخبر المنتشر في وسائل الإعلام الأفغانية بطرد متبادل لاثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين والأفغان، أن تبادل الدبلوماسيين وزيادة عددهم أو خفضه يعد أمرا عاديا في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول، وأن أي تبادل ليس طردا بالضرورة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

إن العلاقات بين إيران وأفغانستان علاقات ودية وعريقة، مبنية على الأواصر التاريخية والثقافية العميقة.

وأشار موسوي إلى أن بلاده تولي قيمة كبرى لهذه العلاقات، وهي عازمة على تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ونوهت الوكالة إلى أن بعض وسائل الإعلام الأفغانية، تحدثت عن توتر دبلوماسي مزعوم بين طهران وكابول، مدعية أن إيران وأفغانستان بادرتا مؤخرا إلى طرد متبادل لعدد من دبلوماسييهما لدى الطرف الآخر.

وفي سياق متصل، كان منصور خالقيار، نائب المتحدث باسم الخارجية الأفغانية، قد أكد في تصريحه على قوة العلاقات الراسخة بين إيران وأفغانستان، مفندا أي توتر في العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين مبنية على أساس حسن الجوار، واصفا إياها بالعلاقات الطبيعية.