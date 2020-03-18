أمريكا تعلق خدمات التأشيرات في جميع أنحاء العالم بسبب كورونا

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت تعليق جميع خدمات التأشيرات المتعلقة بالهجرة وغيرها، اعتبارا من اليوم الأربعاء، في معظم دول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحسب "رويترز" لم تحدد المتحدثة أسماء أو عدد الدول التي ستتوقف فيها الخدمات. وقالت إن البعثات الأمريكية في الخارج ستواصل تقديم خدمات تأشيرات الطوارئ "في حدود المسموح" وأشارت إلى أن الخدمات ستظل متاحة أمام المواطنين الأمريكيين.

وقالت المتحدثة إن البعثات ستستأنف خدمات التأشيرات بشكل معتاد بأسرع ما يمكن دون أن تحدد موعدا لذلك.