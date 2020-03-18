منظمة الصحة العالمية لأفريقيا: استعدوا للأسوأ

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من انتشار فيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا كما حثت المنظمة الدول الأفريقية على "الاستعداد للأسوأ".

ويرى خبراء أن تدني الأرقام الرسمية لإصابات الفيروس في افريقيا، ربما يعود لضعف أنظمة رصد الحالات.

ووصف مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فيروس كورونا المستجد بأنه "عدو للبشرية".

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحفي: "هذا الفيروس يمثل تهديدا غير مسبوق، ولكنه يمنح أيضا فرصة غير مسبوقة لكي نحتشد ضد عدو مشترك، عدو للبشرية".

وأكد غيبريسوس أنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم اتخاذ نهج شامل لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية "لقمع الوباء والسيطرة عليه، يتعين على البلدان أن تعزل وتختبر وتعالج وتتبع".

وأكمل "إذا لم يفعلوا ذلك فإن سلسلة تفشي الفيروس يمكن أن تستمر عند مستوى منخفض ثم تظهر مرة أخرى بمجرد رفع إجراءات التباعد الجسدي".

وأوضح غيبريسوس أنه لتسريع عملية البحث عن العلاجات والأدوية المحتملة، تنظم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها دراسة لتحليل ومقارنة بعض العلاجات التي لم يتم اختبارها بعد.

وأتم "هذه الدراسة الدولية الكبيرة مصممة لتوليد البيانات القوية التي نحتاجها لإظهار العلاجات الأكثر فعالية".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 204 آلاف شخص، حاصدا 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب فيروس سارس، سابقا، 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.