خامنئي يصدر عفوا عن 10 آلاف سجين بينهم سياسيون

ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء أن "الزعيم الأعلى الإيراني" آية الله علي خامنئي سيعفو عن 10 آلاف سجين بينهم سجناء سياسيون بمناسبة العام الإيراني الجديد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي للتلفزيون الرسمي "الذين سيتم العفو عنهم لن يعودوا إلى السجن... تقريبا نصف المسجونين في قضايا تتعلق بالأمن سيتم العفو عنهم أيضا".

قالت وكالة تسنيم للأنباء اليوم الخميس إن كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت "خالط علي أكبر ولايتي، وهو أيضا رئيس مستشفى في طهران، العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصحي الآن".