ذكر بيان أن التحاليل أكدت إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، دافي الكولومبري، بفيروس كورونا يوم الأربعاء.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب الكولومبري، أنه لم تظهر عليه أعراض شديدة، لكنه يشعر بالإعياء وهو في حجر صحي بمنزله.

وقال البيان، إن تحليلا أوليا كان قد نفى إصابة الكولومبري لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية.

كان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قال يوم أمس الأربعاء، إن الفحص الجديد الذي خضع له أثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال بولسونارو في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "الفحص الجديد الذي خضعت له أثبت عدم إصابتي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)".

وخضع بولسونارو للفحص بعد اكتشاف إصابة وزير الاتصالات بحكومته فابيو واجنجارتن بالفيروس يوم الخميس الماضي، عقب رحلة إلى فلوريدا التقيا خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة محلية داخل البلاد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة أنه لم يسجل سوى 34 حالة قادمة من الخارج.

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8961 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.



وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألف في إيطاليا و16 ألفا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.

كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

الشرطة الصينية تقدم التحية العسكرية للعاملين بالجهاز الطبي في منطقة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا.