ميلانيا ترامب تظهر في إعلانات للوقاية من فيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستحث الأمريكيين على غسل أيديهم والحرص على ترك مسافة تفصل بينهم لمحاربة فيروس كورونا، وذلك في إطار حملة إعلانات تلفزيونية جديدة تنتجها شبكات بث أمريكية كبيرة.

وتابع البيت الأبيض في بيان، أمس الأربعاء، أن شبكات "إيه.بي.سي" و"سي.بي.إس" و"إن.بي.سي" وغيرها ستعرض الإعلانات العامة التي سيشارك فيها أيضا مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب "لإعلام الأمريكيين بالوسائل الأهم التي يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم وأولئك الأكثر عرضة للخطر"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وستعد شبكة "نيكلوديون" حملة توعية منفصلة للأطفال. وقال البيت الأبيض إن الشبكات ستتبرع بوقت البث.

وميلانيا ترامب، وهي عارضة أزياء سابقة، أقل ظهورا على الساحة العامة مقارنة بالكثير من زوجات الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وكانت أبرز مبادرات ميلانيا حملة بعنوان "بي بيست" وركزت على سلامة الأطفال وعافيتهم.

وسترشد جميع الإعلانات الجمهور إلى موقع إلكتروني حكومي يحتوي على أحدث المعلومات عن تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى 146 وفاة على الأقل فيما يقترب عدد المصابين من ثمانية آلاف. وقال ترامب إن إدارته ستنشر سفنا كمستشفيات استعدادا لنقص متوقع في الأسرة بالمستشفيات.