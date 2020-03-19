أستراليا تقرر منع الأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد

قررت أستراليا، اليوم الخميس، منع الأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غد"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكانت أستراليا، قررت في الساعات الأولى من اليوم، منع المواطنين من مغادرة البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، كما منعت سكان البلاد من التجمع في مجموعات تضم أكثر من 100 شخص لتجنب انتشار الفيروس.

وأعلنت ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية كانبيرا، يوم الاثنين الماضي، حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار "كورونا" وخاصة بعد وفاة شخصين آخرين في أستراليا بسبب الإصابة بالفيروس، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 452 وفارق الحياة منهم 27 شخصا.