إيران: 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة.

قال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في تغريدة له عبر "تويتر"، "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف المتحث باسم وزارة الصحة: "أنه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1135 بعد رصد 147 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفة أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.

وذكر علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة للتلفزيون: "للأسف رصدنا 1192 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة... من فضلكم اتبعوا التعليمات وابقوا في المنازل".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 200 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، فيما توفي أكثر من 8 آلاف شخص.