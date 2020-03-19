كوريا الجنوبية تعلن عن خطة طارئة لمواجهة كورونا

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن، اليوم الخميس، إن الحكومة ستقدم 50 تريليون وون (39 مليار دولار) في شكل تمويل طارئ للشركات الصغيرة وإجراءات تحفيز أخرى لدعم الاقتصاد المتضرر من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) وصل إلى أكثر من 170 دولة حول العالم.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن الحزمة هي الأحدث في سلسلة خطوات اتخذتها سول في الأيام القليلة الماضية لتخفيف الضغط على رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وشملت خفضا لأسعار الفائدة وميزانية إضافية بقيمة 11.7 تريليون وون (9.12 مليار دولار) وتوفير المزيد من معروض الدولار.

وقال مون إن الحكومة ستصدر ضمانات للقروض للشركات الصغيرة التي تواجه مصاعب وتحقق إيرادات سنوية أقل من 100 مليون وون (78 ألف دولار) لضمان قدرة الشركات على الحصول على الائتمان بسهولة ودون تكلفة باهظة.

وأضاف أن البنوك التجارية وبنوك الادخار المحلية ستسمح بتمديد قروض الشركات الصغيرة إذا لم تتمكن من سداد القروض عند استحقاقها.

وتابع في اجتماع طارئ بشأن السياسات الاقتصادية: "قررنا اتخاذ هذه الإجراءات لمنع إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار والعاملين لحسابهم الخاص وتخفيف القلق في القطاع المالي".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي أصبح فيه عدد الدول التي وصل إليها إلى 176 دولة.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 219 آلف شخص، توفي منهم أكثر من 8900 شخص، وتعافى منهم أكثر من85 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 35 ألف شخص، وإيران بأكثر من 17 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 14 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 12 آلاف إصابة، بينما تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 9 آلاف شخص، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8500 شخص.