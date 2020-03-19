دولتان جديدتان تعلنان أولى الإصابات بفيروس "كورونا"

أعلنت كل من نيكاراغوا والسلفادور، اليوم الخميس، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا (كوفيد-19).

فقد أعلن نائب رئيس نيكاراغوا روزاريو موريللو، في كلمة له على التلفزيون الرسمي، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لرجل يبلغ من العمر 40 عاما التقط العدوى خلال زيارته لبنما مؤخرا، حسب وكالة "رويترز".

وفي السلفادور، قال الرئيس نجيب أبو كيلة، في كلمة عبر التلفزيون، إن البلاد سجلت أول إصابة بكورونا، مضيفا أن المصاب زار إيطاليا مؤخرا.

وأشار أبو كيلة، إلى أنه تم إجراء 59 اختبارا طبيا حتى الآن، وتبين حسب الاختبارات أن شخصين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 200 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، فيما توفي أكثر من 8 آلاف شخص.