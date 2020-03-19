مسؤول إيطالي يوضح سبب ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد

صرح نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري لوكالة" سبوتنيك"، أن معدل الوفيات المرتفع من فيروس كورونا في إيطاليا قد يكون سببه وجود نسبة كبيرة من كبار السن في البلاد.

وقال ردا على سؤال حول أسباب ارتفاع معدلات الوفيات التي تتجاوز 7 ٪ من إجمالي عدد الإصابات: "قد يكون هذا بسبب ارتفاع متوسط ​​عمر السكان الإيطاليين، 42 % من المصابين بفيروس كورونا تجاوزوا سن 80".

وتابع بقوله: "كبار السن فوق 80 سنة يشكلون 7٪ من مجموع السكان، أي أن العتبة العالية ترتبط بحقيقة أن الناس يعيشون في إيطاليا فترة أطول".

وشدد على أن نظام الرعاية الصحية الإيطالي يهدف إلى رعاية المسنين، وبالتالي يوفر متوسط ​​عمر أطول.

وأضاف سيليري: "لكن من الواضح أنه مع التقدم في السن، الحالة الصحية للإنسان تضعف وتصبح مضاعفات فيروس كورونا قاتلة".

جدير بالذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار فيروس كورونا. وفقا للبيانات الرسمية تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وقد وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.