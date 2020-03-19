الحكومة الإيطالية: إجراءات العزل ستمدد في مواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية، أن إجراءات العزل "ستمدد" في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كشف وزير المالية الإيطالي، روبرتو غاليتيري، عن تخصيص 28 مليار دولار أمريكي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من بدء إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة الإيطالية في كافة أنحاء البلاد.

عاجل | رئيس الحكومة الإيطالية: سنمدد إجراءات العزل في البلاد لمواجهة فيروس كورونا — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) March 19, 2020

يذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للبيانات الرسمية تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وقد وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.