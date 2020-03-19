النقل الجوي الدولي يكشف كم خسرت مصر والمغرب و5 دول خليجية من وقف الطيران

صرح اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، أن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة، مطالبا الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا.

قال نائب رئيس "إياتا" لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري، إن "السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وما يزيد عن 140 ألف وظيفة في قطاع الطيران مهددة بسبب كورونا"، مؤكدا أن فيروس كورونا يهدد 33 ألف وظيفة بقطاع الطيران في قطر؛ حسب وكالة "رويترز".

وأضاف البكري، أن "فيروس كورونا كلف البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة"، مؤكدا أنه "قد يتم فقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت بسبب كورونا".

وأكد أن "الإمارات قد تخسر 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا"، فيما أوضح أن في المغرب أكثر من 225 ألف وظيفة بقطاع الطيران في خطر بسبب كورونا.

وتابع نائب رئيس إياتا، أن "شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا "تنزف"، ولا إيرادات قادمة" بعدما أوقفت تحليق عدد كبير من طائراتها.

وقال البكري، إن "شركات الطيران في الشرق الأوسط خسرت إيرادات بقيمة 7.2 مليار دولار حتى 11 مارس/ آذار الجاري، مشيرا إلى أنه "منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.