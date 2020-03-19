صحيفة: وفاة أول كلب أصيب بـ"كوررنا"

توفي أول كلب ثبتت إصابته بفيروس "كوررنا" المستجد، في هونغ كونغ، بعد أن أظهر اختبارا سلبيا للمرض وعاد إلى منزل مالكه.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورينغ بوست" الصينية الناطقة بالإنجلزيية، إن الكلب نفق يوم الاثنين الماضي، بعدما أعيد إلى منزل أصحابه في أعقاب انتهاء الحجر الصحي الذي فرض عليه"، مؤكدة أن السلطات أفرجت عن الكلب بعدما جاءت نتيجة فحص كورونا سلبية، بما أعطى إيحاء بأنه شفي من المرض.

وكانت صاحبة الكلب البالغة من العمر 60 عاما، أصيبت بفيروس كورونا، لكنها تعافت منه لاحقا، ونقلت الصحيفة عن مسؤول في هونغ كونغ قوله إن مالكة الكلب النافق رفضت تشريحه.

وأوضحت الصحيفة الصينية أن "الكلب، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، وهو من فصيلة "بومرينيان" ذات الشعر الكثيف، هو أول حالة معروفة لانتقال الفيروس من الإنسان إلى الحيوان".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في بداية تفشي فيروس "كورونا"، أنه بدأ في سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، بعد أن تناول أشخاص لحوم خفافيش وأفاعي.