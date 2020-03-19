بتكليف من نتنياهو… قناة عبرية تعلن عن أولى مهام "الموساد" بشأن كورونا

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الخميس، أن جهاز الموساد تمكن خلال الساعات القليلة الماضية من جلب 100 ألف وحدة اختبار لفيروس كورونا إلى إسرائيل، ضمن خطة لجلب 4 مليون وحدة.

وأفادت القناة بأن هذه العملية تعتبر واحدة من سلسلة عمليات سيقوم بها الموساد من أجل جلب 4 ملايين وحدة اختبار لإسرائيل بعد أن تم الكشف عنها في العديد من الدول حول العالم، تأكيدا لتصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، أنه قام بتوجيه التعليمات للأجهزة الاستخبارية، الشاباك والموساد، من أجل العمل على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

כל הכבוד https://t.co/RuwfZv8guO — העם עם נתניהו (@smartbot1717) March 19, 2020

وأشارت القناة العبرية على موقعها العبري إلى أن الجنرال يوسي كاهان، رئيس جهاز الموساد هو الذي أدار العملية بنفسه، وبتكليف مباشر من نتنياهو.

وقررت إسرائيل، هذا الاسبوع، الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لجمع بيانات المواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال جهاز الشابك إنه كلف بجمع معلومات عن المواطنين "لمحاربة انتشار الفيروس المستجد المميت، وسيبدأ العمل فوراً".

وأكدت القناة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد وقع على أمر يجيز تجنيد 2000 من أفراد الاحتياط للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.