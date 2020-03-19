مستشار الأمن القومي يترأس الوفد الأمريكي إلى موسكو للاحتفال بعيد النصر

قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، اليوم الخميس، إن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، سيترأس الوفد الأمريكي إلى موسكو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر.