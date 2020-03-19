ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" في إيران لـ1284 بعد تسجيل 149 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس "كورونا" إلى 1284، بعد وفاة 149 شخصا.