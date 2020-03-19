الصين ليست الأولى… 5 دول تسجل أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا

أصبحت إيطاليا صاحبة نسبة الوفيات الأكبر في العالم مقارنة بعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وصل لأكثر من 170 دولة.

يقول موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وصل، في إيطاليا، إلى 2978 شخصا، بنسبة 8.3 في المئة من إجمالي عدد المصابين، الذي وصل إلى 35 ألف و713 شخصا.

وتأتي إيران في المرتبة الثانية بـ 1135 حالة وفاة، بنسبة تصل لـ 6.5 في المئة من إجمالي عدد المصابين، الذي وصل إلى 17 ألف و361 شخصا.

ووصل عدد الوفيات في إسبانيا إلى 638 حالة وفاة، بنسبة تزيد على 4.3 في المئة من إجمالي عدد المصابين الذي وصل إلى 14 ألف و769 شخصا، وتأتي في المرتبة الثالثة عالميا.

ورغم أن الصين سجلت أعلى نسبة إصابات بالفيروس، الذي ظهر على أراضيها بنحو 81 ألف حالة إصابة، إلا أن عدد الوفيات بها لم يتجاوز 3245 شخصا، وهو ما يجعلها في المرتبة رقم 4 عالميا بنسبة وفيات نحو 4 في المئة.

How did Wuhan, the epicenter of #CoronavirusOutbreak in China, contain the spread of the virus? How did China mobilize its medical resources to save lives?



Find the answers in CGTN's special production: "Fight to Reunite: How Wuhan tackled #COVID19" #UnbreakableWuhan pic.twitter.com/kPljo1Z3kP — CGTN (@CGTNOfficial) March 14, 2020

وتأتي بريطانيا في المرتبة الخامسة بـ 104 حالة وفاة تمثل نسبة تزيد على 3.9 في المئة من عدد المصابين، الذي وصل إلى 2626 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي أصبح فيه عدد الدول التي وصل إليها إلى 176 دولة.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 220 ألف شخصا، توفي منهم 8988 شخصا، وتعافى منهم أكثر من85 ألف شخص.

One chart shows different countries' current coronavirus death rates, based on the known number of cases and deaths https://t.co/UdVS1JnbBJ — Science Insider (@SciInsider) March 18, 2020

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها نحو 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 35 ألف شخص، وإيران بأكثر من 17 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 14 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 12 آلاف إصابة، بينما تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 9 آلاف شخص، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8500 شخص.