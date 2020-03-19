كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

أعلن كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال بارنييه، عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "نتائج فحوصات فيروس كورونا المستجد الخاصة بي جاءت إيجابية. أنا بصحة جيدة، وأتبع وفريقي التعليمات الضرورية".

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together. — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020

​واتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد، في محاولة لإبطاء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المتفشي في أنحاء القارة العجوز وأماكن أخرى من العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.