إسبانيا... ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 767 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، وصول عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 767 حالة.

وارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 17147 حالة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن رئيس الوزراء الأسباني ، بيدرو سانشيز، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين للالتزام بتعليمات الحكومة لمواجهة المرض، وقال "نعول على عزيمة كل المواطنين وتحليهم بالمسؤولية في الظروف الحالية"، مضيفا "الوضع صعب جدا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في الـ 11 من آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جائحة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 210 آلاف، في أكثر من 164 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من 8 آلاف.