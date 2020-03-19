شقيقة الممثل الأمريكي توم هانكس تفجر مفاجئة عن حالته الصحية

قالت شقيقة نجم هوليود، توم هانكس، إن الممثل المعزول "ليس رائعا، لكنه بخير"، وذلك بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا في أستراليا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت الشقيقة الصغرى للممثل، ساندرا هانكس، "لقد تواصلت مع أخي... إنه لا يتحسن، لكنه لا يزال بخير"، كما أكدت في الوقت ذاته حقيقة أنه ممثل وليس إلهًا، مؤكدة أن الرعاية الطبية في أستراليا جيدة.

وأضافت ساندرا من مقاطعة بوردينوني: "نحن بخير هنا.. لا نعاني من إقامتنا في المنزل، هذا المجتمع رائع... وأنا محظوظة لوجودي هنا، روح الشعب مذهلة، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفشلان فشلا ذريعا".

وأضافت الصحيفة أن هانكس حافظ على التواصل مع متابعيه وجمهوره بمواقع التواصل الاجتماعي لإطلاعهم على حالته بعد خروجه من مستشفى في أستراليا والانتقال إلى منزل مستأجر في ولاية كوينزلاند لاستكمال إجراءات العزل الذاتي.

هذى وقال الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، في وقت سابق، أن فحصهما في أستراليا جاء إيجابيا يوم الأربعاء الماضي، مضيفا أن "لديهما أعراضا مثل التعب والقشعريرة وآلام في الجسم وحمى خفيفة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص