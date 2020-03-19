إيران... اجتماع للسلطات الثلاث في البلاد بشأن وباء كورونا

اجتمع رؤساء السلطات الثلاث في إيران، صباح اليوم الخميس، وذلك للتباحث بشأن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء، فإن رؤساء السلطات الثلاث عقدوا اجتماعا صباح اليوم مع رؤساء اللجان الرئيسية في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، برئاسة رئيس الجمهورية.

وحضر هذا الاجتماع، رئيس الجمهورية حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، ووزير الصحة سعيد نمكي، ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية سورنا ستاري، ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، ووزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس "كورونا" إلى 1284، بعد وفاة 149 شخصا.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي، للتلفزيون الإيراني: "بحدوث 149 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية يصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1284".

كما أكد المسؤول الإيراني "اكتشاف 1046 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18407 في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وهي الدولة الأكثر تأثرا بالوباء في الشرق الأوسط.

وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في وقت سابق اليوم: "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل".