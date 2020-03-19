وزير الصحة التركي: سنبدأ باستخدام مستلزمات التشخيص السريع لكورونا في غضون يوم أو اثنين

صرح وزير الصحة التركي، خير الدين قوجة، اليوم الخميس، بأن تركيا ستبدأ باستخدام مستلزمات التشخيص السريع لكشف المصابين بفيروس كورونا في غضون يوم أو اثنين.

وأعلنت تركيا، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

#عاجل |وزير الصحة التركي: سنبدأ استخدام مستلزمات التشخيص السريع (لكورونا) في غضون يوم أو اثنين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 19, 2020

​وأكدت وكالة "رويترز" أن حالة الوفاة الثانية في تركيا هي لرجل عمره 61 عاما، وبأن عدد الإصابات المؤكدة تضاعف تقريبا ليصل إلى 191 حالة مقارنة مع 98 حالة، أمس الثلاثاء (أول أمس).

وفي السياق نفسه، أغلقت تركيا الحدود البرية مع اليونان وبلغاريا أمام المسافرين الداخلين إلى البلاد أو الخارجين منها في إجراء لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات،

وبلغت آخر احصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "وورلد او ماتر" العالمي، أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.