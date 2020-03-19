بومبيو يتهم طهران بإخفاء أرشيف بيانات الأسلحة النووية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، طهران بإخفاء أرشيف بيانات الأسلحة النووية مشيرا إلى مواصلة دعم العلماء النوويين كجزء من البرنامج النووي الإيراني.

وكتب بومبيو في تغريدة عبر "تويتر": " خدعت إيران العالم بإخفاء أرشيفها لبيانات الأسلحة النووية سراً. وهي تواصل الحفاظ على خططها وكوادرها من علماء نووين في برنامجها النووي".

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 18, 2020

وتابع بومبيو: "أضفنا 5 علماء نوويين إيرانيين إلى قائمة العقوبات".

ووفقا لبومبيو "تورط هؤلاء الأفراد الخمسة في برنامج إيران للأسلحة النووية قبل عام 2004، المعروف باسم برنامج آماد، لافتا إلى أنهم مستمرون في العمل حتى اليوم".

وشدد بومبيو على أهمية المطالبة بمحاسبة إيران حول أنشطتها السابقة المتعلقة بالأسلحة النووية، وقال: "لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حول أنشطة إيران النووية السابقة وغير المعلنة. يجب المطالبة بمحاسبة كاملة وصادقة من إيران حول أنشطتها السابقة المتعلقة بالأسلحة النووية.